Serie A: Spezia-Fiorentina 1-2

LA SPEZIA, 30 OTT - Fiorentina batte Spezia 2-1 (1-1). Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm (23' st Strelec), Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca (15' st Amian); Gyasi (36' st Hristov), Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 10 Verde, 16 Beck, 21 Ferrer, 28 Ellertsson, 29 Caldara, 30 Maldini, 31 Sher, 39 Nguiamba, 89 Sanca). All.: Gotti. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò (32' st Terzic), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (17' st Saponara), Amrabat (1' st Duncan), Mandragora; Ikonè (46' st Maleh), Jovic (32' st Cabral), Kouame. (31 Cerofolini, 95 Gollini, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 42 Bianco, 72 Barak, 98 Igori). All.: Italiano. Arbitro: Massa di Imperia. Reti: nel pt 14' Milenkovic, 35' Nzola; nel st 45' Cabral. Angoli: 5-5. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Reca, Ikonè, Amrabat, Ekdal, Amian, Gyasi, Maleh per gioco falloso. Espulsi: Nikolaou al 36' st. Spettatori: 10.500.

