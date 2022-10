Serie A: Torino-Empoli 1-1

TORINO, 09 OTT - Torino ed Empoli hanno pareggiato 1-1 nel match delle 12,30 della 9/a giornata di campionato. Il risultato si è concretizzato nella ripresa, dopo che nel primo tempo erano state annullate due reti per fuorigioco ai granata, molto più propositivi. Al 4', infatti, Destro ha battuto Milinkovic con una spettacolare mezza rovesciata. Lo stesso attaccante dell'Empoli si è visto annullare il possibile raddoppio sempre per offside. Nel forcing finale, i granata hanno pareggiato al 45' con Lukic, fortunato nel rimpallare un tentativo di rinvio di Luperto col pallone che finisce in rete.

