Serie A: Torino-Milan 0-0

ROMA, 10 APR - Il Milan non sfonda nemmeno contro il Toro, i rossoneri collezionano il secondo 0-0 consecutivo. Niente allungo sul Napoli, il vantaggio sui partenopei e sull'Inter è ora di due punti. Pioli fa nuovamente i conti con i problemi in fase realizzativa della sua squadra, appena quattro reti segnate nelle ultime sei. Juric, invece, dà seguito alla vittoria di Salerno e si prende gli applausi del Grande Torino, oltre a godersi un Bremer in formato super.

