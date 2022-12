Serie B, il Palermo vince a Benevento: 3 punti pesanti firmati Brunori

Il Benevento cade in casa ad opera del Palermo che con il minimo sforzo si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza. La squadra di Fabio Cannavaro pur mostrando un buon palleggio non è riuscita ad essere pungente in zona gol, a differenza dei rosanero che sono riusciti a capitalizzare una delle poche occasioni avute per tutto il corso del match.

Dopo un primo tempo alla camomilla, all’alba della ripresa i rosanero di Corini su azione di contropiede sbloccano la contesa grazie alla rete di Brunori. Al 25' Palermo vicinissimo al raddoppio con il solito Brunori che dalla distanza tenta di sorprendere Paleari, ma il pallone si infrange sul palo. La reazione del Benevento è sterile e il Palermo porta a casa tre punti pesanti.

