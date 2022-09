Brunori non sbaglia e il Palermo supera il genoa

Il Palermo supera il Genoa per 1-0 con un gol di Brunori e torna al successo dopo due ko consecutivi. La formazione di Corini imbriglia la manovra degli uomini di Blessin e porta a casa tre punti pesantissimi. Match subito vivo coi rosanero che al 2' si rendono pericolosi con punizione una punizione di Stulac che si spegne di poco a lato. Un minuto dopo sono i rossoblù ad andare vicinissimi al vantaggio con Ekuban, ma il 18 dei liguri giunto a tu per tu con Pigliacelli calcia fuori. Il Genoa sembra avere il pallino del gioco con la formazione di Corini che si difende e prova a ripartire. Al 23' è Di Mariano a non riuscire a depositare in rete un perfetto assist di Brunori. È lo stesso Brunori a mettersi in proprio dieci minuti più tardi, ma questa volta Martinez Riera è attento e respinge. Prima del riposo bella parata di Pigliacelli su un tiro piazzato di Jagiello dal limite. Nella ripresa subito vantaggio Palermo al 49': Di Mariano va via sulla fascia sinistra, serie di rimpalli, la sfera giunge a Brunori che non sbaglia. Terzo gol in campionato per il 9 rosanero. Il Genoa prova a rispondere con i neo entrati: sugli sviluppi di un corner di Aramu, Nedelcearu salva. Al 73' girata di Coda, Pigliacelli con i pugni mette in angolo. La formazione di Blessin insiste con Yalcin ed Ekuban ma le loro conclusioni terminano sul fondo. All’85' incredibile salvataggio di Martinez Riera su un tiro a botta sicura di Brunori. Finisce così: Palermo batte Genoa 1-0.

