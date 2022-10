Il Palermo non sa più vincere: al Barbera finisce 3 a 3 col Pisa

Finisce 3-3 al "Barbera" la sfida tra Palermo e Pisa al termine di una partita combattuta tra due squadre bisognose di punti. Una buona base di ripartenza per il prosieguo della stagione per entrambe le squadre che i campo hanno dato tutto ciò che avevano. All’11' i rosanero passano in vantaggio: lancio di Pigliacelli, sponda di testa di Brunori per Di Mariano che si presenta solo davanti a Nicolas e lo supera con un destro. Poco dopo il portiere nerazzurro è costretto a lasciare il campo a Livieri per infortunio. Al 25' il Pisa pareggia: un tocco errato di Marconi consegna palla a Touré che con un sinistro a giro trova l’eurogol della giornata. In pieno recupero della prima frazione il Palermo torna in vantaggio con un contropiede avviato da Gomes, palla a Brunori, bravo ad attendere il momento giusto e servire un perfetto assist sulla destra a tagliare l’area per Elia che insacca. Nella ripresa al 12' il 3-1: Brunori serve Mateju che di prima appoggia per Elia, gran conclusione dal limite che si insacca all’angolino. Al 19' il Pisa accorcia le distanze: Touré dalla destra mette in mezzo per Tramoni che trova la respinta di Pigliacelli, sulla palla si avventa Gliozzi che insacca. Al 32' il Pisa pareggia grazie a Tramoni che supera Pigliacelli con un forte destro centrale al volo. Al 45' il Palermo colpisce il palo con un colpo di testa di Vido.

Pubblicità

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Buttaro 6, Nedelcearu 6, Marconi 5.5 (1' st Bettella 6), Mateju 6; Segre 6, Gomes 6, Broh 6.5 (38' st Vido 6); Elia 7 (46' st Valente sv), Brunori 6.5, Di Mariano 6.5 (32' st Saric sv). In panchina: Massolo, Accardi, Floriano, Stulac, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini. Allenatore: Corini 6.

PISA (4-3-2-1): Nicolas sv (18' pt Livieri 6); Calabresi 6 (17' st Esteves 5.5), Canestrelli 6, Barba 6 (21' st Hermannson 6), Beruatto 6.5; Touré 6.5, Nagy 6 (21' st Torregrossa 6), Marin 6; Ionita 6 (17' st Tramoni 6.5), Sibilli 6; Gliozzi 6.5. In panchina: Jureskin, Mastinu, Masucci, De Vitis, Piccinini, Rus, Morutan. Allenatore: D’Angelo 6.5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

RETI: 11' pt Di Mariano, 25' pt Tourè, 47' pt, 12' st Elia, 19' st Gliozzi, 33' st Tramoni.

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16.101. Ammoniti: Beruatto, Marconi, Bettella, Calabresi, Marin, Brunori, Elia, Sibilli, Nedelcearu. Angoli: 4-3. Recupero: 4'; 5'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA