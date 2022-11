Serie B: pallone ufficiale rosso contro violenza donne

ROMA, 24 NOV - "Quando già l'anno scorso avevamo proposto l'idea del pallone rosso abbiamo trovato immediata disponibilità da parte della Lega Serie B ad aderire e a condurre l'iniziativa per la sua unica capillarità territoriale e mediatica", così Alessandro Boglione, Vice Presidente BasicNet, commenta l'iniziativa della lega di serie B che nella 14/a giornata scenderà in campo contro la violenza sulle donne con il pallone ufficiale Kappa che diventerà rosso per sensibilizzare contro questa piaga sociale. "Per il secondo anno consecutivo, con fortissima convinzione, il Gruppo BasicNet partecipa a questa campagna di sensibilizza-zione scendendo in campo con KAPPA ed in prima linea contro uno dei crimini più intollerabili di una società moderna", ha aggiunto.

