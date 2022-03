Serie C, il Palermo torna alla vittoria: "manita" contro al Taranto, finisce 5-2

Il Palermo torna al successo dopo tre pareggi consecutivi stendendo il Taranto con un netto 5-2 nel recupero della 22esima giornata del girone C di Serie C. Decidono le doppiette di Luperini e Brunori e la rete di Soleri, inutili per gli ospiti il gol dell’ex Di Gennaro e il sigillo di Riccardi.

La formazione di Baldini (assente per covid) la sblocca al 3', al primo tentativo, con Luperini, abile a girare in rete di testa un perfetto corner di Dall’Oglio. I rosanero insistono e al 6' sfiorano il raddoppio con Brunori, ma Chiorra respinge. Gli ospiti si affacciano in avanti al 7' con un tiro da fuori di Labriola deviato in angolo da Pelagotti. Da lì in poi solo Palermo. Al 36' è Brunori ad andare in rete con una girata su un cross basso di Valente. Cinque minuti più tardi ancora il numero 9 rosanero in gol con un destro secco dal limite dell’area. Ventuno reti in campionato per Brunori che agguanta così il catanese Moro in vetta alla classifica cannonieri.

Nella ripresa il Taranto accorcia con Di Gennaro che trafigge Pelagotti con un preciso mancino. Al 60' doppia occasione per i rosanero con Luperini che prima non impatta il pallone su un assist di Floriano e poi si vede respingere da Chiorra una conclusione a botta sicura.

Due chance che diventano il preludio del poker del Palermo che arriva al 69' con un destro deviato di Luperini che beffa l’estremo difensore tarantino. Nel finale pokerissimo di Soleri e gol di Riccardi per i pugliesi. Vince il Palermo, Taranto ko: rosanero quinti in classifica a -2 dal terzo posto occupato dell’Avellino.

