Serie D: allenatore Forte Querceta in ospedale per aggressione

FIRENZE, 22 GEN - Al termine della gara Scandicci 1908-Real Forte dei Marmi Querceta, valida per il campionato di serie D, girone D, l'allenatore della prima squadra del Real Forte Querceta, Simone Venturi è stato trasportato in ospedale in seguito a un'aggressione "subita all'interno del recinto di gara". In un comunicato il club versiliese precisa che "mister Venturi è stato aggredito da parte di una figura riconducibile alla società locale e già presente all'interno dell'impianto sportivo al momento dell'arrivo del gruppo squadra ospite. Nell'occasione, sono stati aggrediti anche due calciatori bianconerazzurri". La società "condanna fermamente l'accaduto e si riserva di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri tesserati. Tramite i propri legali, inoltre, presenterà un esposto alla Figc al fine di evitare nuovi spiacevoli episodi, che nulla hanno a che vedere con lo spirito del gioco".

