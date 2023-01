Il Catania a grandi passi verso la Serie C: col San Luca torna a vincere in trasferta e lascia il vuoto dietro di sé

Il Catania torna a vincere in trasferta e mantiene il vuoto dietro di sé facendo un altro passo importante verso la promozione in Serie C. Allo stadio “Giuseppe Raffaele Macrì” di Locri , in terra calabrese i rossazzurri battono il San Luca a domicilio, conservando le 12 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, anzi solo sul Lamezia (che quando scriviamo sta vincendo col Castrovillari) visto che i punti sul Locri (fermato sull'1-1 a Trapani) diventano 14.

La vigilia della partita è stata animata dal caso Cozza, l'allenatore del San Luca esonerato solo via Facebook che aveva fatto sapere che si sarebbe presentato allo stadio per dirigere la squadra nel confronto con gli etnei. In realtà in panchina si è poi presentato il nuovo allenatore Pasqualino Canonico anche se Cozza allo stadio c'era.

Ma torniamo al campo. Pronti via e c'è subito un gol da segnare sul tabellino: è quello di Andrea Russotto, giocatore rossazzurro in stato di grazia, che ben servito da Rapisarda, al 2' trafigge il portiere ospite Antonino per il fulmineo vantaggio del Catania con l'11 di Ferraro che mette subito in chiaro quelle che sono le differenze tecniche tra le due squadre. Eppure il San Luca trova la forza di reagire e agguanta il pari solo 6 minuti più tardi con un gran tiro dalla distanza di Fiumara che gonfia la rete con la complicità del portiere etneo Bethers, sorpreso dalla staffilata dell'esterno avversario.

Il pari scuote i rossazzurri che tornano a macinare gioco e dopo essere andati vicini al nuovo vantaggio con Chiarella trovano il gol del 2-1 grazie alla catena di destra dove ancora Russotto è bravo a verticalizzare in area per Vitale che riceve palla spalle alla porta ma si gira abilmente e batte il portiere ospite con un sinistro potente e preciso.

Se si escludono un paio di contrasti ruvidi che hanno portato l'arbitro ad estrarre altrattanti cartellini gialli, non succede nulla fino al riposo quando le squadre vanno negli spogliatoi con i rossazzurri avanti di un gol.

Nella ripresa ti aspetti un Catania arrembante, deciso a chiudere il match. E invece un San Luca ordinato imbriglia i rossazzurri e mantiene in bilico il risultato fino all'87' quando i cambi operati da Ferraro danno i loro frutti e in contropiede De Luca (servito da un gran lancio di Giovinco) mette definitivamente in cassaforte il risultato trafiggendo il portiere Antonino in uscita con un rasoterra chirurgico.

Il tabellino

SAN LUCA [3-4-3]: Antonino; Fiumara, Ale, Greco; Batista, Spinaci, Carbone, Raso (72′ Murdaca), Ayoub (63′ Giampaolo), Reinero, Yakovlev. A disp.: Zampaglione, Murdaca, Padea, Pipicella, Suraci, Giampaolo, Maesano, Favasuli, Gamez. All.: Canonico

CATANIA [4-3-3]: Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo (94′ Bani), Lodi (58′ Palermo), Vitale; Chiarella, Sarao (77′ Giovinco), Andrea Russotto (58′ De Luca). A disp.: Groaz, Boccia, Pedicone, Di Grazia, Bani, Palermo, Giovinco, De Luca, Privitera. All.: Ferraro

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo (Nola). Assistenti: Giovanni Ciannarella (Napoli) e Luca Chianese (Napoli)

RETI: 2′ Andrea Russotto, 6′ Fiumara, 19′ Vitale, 87' De Luca.

NOTE: ammoniti Fiumara, Carbone, Spinaci, An. Russotto, Ale. 1′ di recupero p.t.

