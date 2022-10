Serie D, il Catania continua la sua marcia: vince anche Licata con i gol di Rizzo e De Luca a sale a quota 9

Un gol di Rizzo nel primo tempo e uno di De Luca nel finale permettono al Catania di vincere anche a Licata e di mantenere il favore dei pronostici in questo girone di Serie D che la squadra rossazzurra vuole dominare. Dopo Ragusa e San Luca, la squadra di Ferraro fa tre su tre, battendo il Licata in una partita che mai si era giocata in questa serie ma che evocava grandi battaglie. Basti pensare al Licata di Zeman e di Cerantola, arrivato come un fulmine dalla D alla Serie B alla fine degli Anni Ottanta. Quel gruppo di ragazzi cresciuti nel vivaio giocava un calcio d’altri tempi. Il boemo ha cominciato lì, in pratica, la sua carriera fuori dagli schemi.

Il Catania? Due vittorie di fila avevano già fatto balzare la squadra in copertina, poi il record di abbonamenti ha completato l’opera. Nessuno in D ha mai vantato numeri come quelli del tifo rossazzurro. Oggi al Liotta erano in 1.500 i sostenitori al seguito.

Per il resto è stata la solita partitaccia di D: combattuta, tanti calci ma anche calcio. La squadra di Ferraro è partita subito forte e ha trovato il gol del vantaggio al 22': su un corner la difesa del Licata ha messo fuori, ma Rizzo piazzato al limite ha calciato al volo e ha portato il Catania sullo 0-1. Poi però nonostante qualche tentativo non ha trovato il gol per chiudere la partita e si è limitato a gestire la partita mostrando i limiti di gioco apparsi già nelle prime uscite. Solo nel finale il Catania è riuscito a trovare il gol del raddoppio con l'etneo De Luca: Sarno ha messo in mezzo dalla sinistra e l'attaccante catanese è stato bravo in area piccola a stoppare di destro e abattere il portiere in uscita . Subito dopo la punta è stata espulsa dall'arbitro Poli di Verona. Sul fischio finale il gol della bandiera dei padroni di casa con Qattara.

Il Catania quindi non ha sofferto più di tanto e alla fine ha portato a casa i tre punti, ora ne ha 9 in classifica. Il Licata rimane a zero.

Il gioco della squadra rossazzurra non è ancora tanto brillante, ma l'undici di Ferraro sta comunque mantenendo le promesse e vincendo con regolarità.

Ora appuntamento mercoledì al Massimino per il big match con la Vibonese che comincerà alle 15.

