Serie D, il Catania scende in campo al Massimino contro il Trapani per tornare a vincere

Con un turn over annunciato, rispetto alla formazione vista in casa del Cilento, soprattutto con una rinnovata carica che il pubblico sa trasmettere alla squadra, il Catania prova a chiudere il girone d’andata con un successo. C’è, come ostacolo niente male, il Trapani che si sta risollevando in graduatoria fino a inseguire il secondo posto. E, dunque, il passaggio dal Massimino diventa un crocevia essenziale per i granata.

Il Catania, per 90 minuti, metterà da parte tutti i cattivi pensieri emersi dopo la sconfitta, ma anche le polemiche che si sono innescate inevitabilmente tra chi predica calma perchè i 10 punti di vantaggio sulle seconde si devono amministrare senza isterismi collettivi; chi, invece, è preoccupato per la chiara involuzione di gioco di una squadra che avrebbe dovuto e potuto (soprattutto) dimostrare ben altro atteggiamento.

Qui non facciamo riferimento al risultato, perchè il Catania è talmente forte da non avere avversari in questo girone. Se badate al cammino del Lamezia, si può considerare quella calabrese la vera antagonista nella lotta per il primo posto? Fino a oggi “ni”. Sì perchè insieme al Locri è al -10. No perchè non ha mai approfittato della striscia non proprio brillante dei rossazzurri nelle ultime quattro trasferte (tre soli punti per Lodi e compagni) restando a debita distanza dalla cima.

Vero è che gli attaccanti non segnano da tempo, che si è vinto sempre solo in casa, che il gioco è andato a scemare nonostante i cambi di uomini e di modulo. Mai cullarsi sugli allori, pur essendo i più forti del girone. Mai considerarsi invincibili perchè in questo pantano di categoria accade di tutto. Mai battersi il petto dinanzi ai tifosi se poi non si riga dritto. Le parole sono belle se supportate dai fatti. Quelli che oggi il pubblico vorrà vedere fin dal primo istante. Con la scusa del Natale che incombe molti tifosi rossazzurri che vivono lontano da qui sono arrivati in città per godersi, stavolta dal vivo, il Catania delle meraviglie. Abbiamo rivisto Carlo, detto Mast (in onore di Mastalli) uno tra i tanti che ha comprato l’abbonamento del Catania nuovo pur vivendo a Treviso, cosciente di poterlo utilizzarlo una o due volte in questa stagione. Oggi ci sarà per rinnovare l’atto d’amore verso un progetto che riparte e che deve essere portato a termine senza polemiche e neanche stop traumatici.

In prevendita, fino a ieri sera, erano stati staccati 1600 tagliandi, con i quasi 12 mila abbonati, si sale fino a quasi 14 mila presenze totali, ma oggi i botteghini di piazza Spedini saranno aperti dalle 9 alle 11 e dalle 9 alle 14,30 per la consegna degli abbonamenti. L’accesso allo stadio sarà consentito dalle 12,30.

Un accenno al Trapani che si presenta al Massimino con un 3-5-2 e con un morale ovviamente alto, che porta in dote chi ha poco da perdere in un contesto simile. Al seguito anche 96 tifosi granata che saranno accolti come al solito con grande affetto dagli ultrà rossazzurri per rinnovare quel legame che dura da tempo immemorabile. Catania-Trapani è stata sempre una festa di sport per i sostenitori, lo sarà anche oggi.

