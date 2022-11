Serie D, prima frenata per il Catania: a Cittanova solo un pari per i rossazzuri

Sfuma l’esame del 10 & lode al Catania di Giovanni Ferraro. Al “Morreale-Proto ”di Cittanova, sotto gli occhi del presidente Rosario Pelligra, gli etnei impattano sulla modesta compagine calabrese, mancando per la prima volta in questa stagione l’appuntamento con la vittoria. A nulla è servito il forcing dei rossazzurri, meno brillanti del solito e poco incisivi negli ultimi 20 metri.

Avara di emozioni per oltre 40 minuti la prima frazione. Degni di menzione solo un brivido dettato da un’uscita avventata di Bethers ed un tiro alto da posizione interessante di Rizzo, servito dal solito Rapisarda. Poche le emozioni, tanto il nervosismo. Il canovaccio, prevedibile, ha visto i calabresi schierarsi dietro la linea della palla, salvo ripartire in contropiede quando possibile.

La poca lucidità degli etnei nel primo tempo induce Ferraro ad effettuare i primi correttivi: gli ingressi di Boccia e De Luca per Somma e Forchignone, danno una scossa ma quella del “Morreale-Proto” è una gara difficile da sbloccare. Russotto, Giovinco e Sarao aggiornano il 4-2-3-1 proposto nella seconda parte di gara, ma le emozioni, così come le occasioni, stentano e la vittoria scivola via col passare dei minuti, complice anche l’intelligente perdita di tempo dei padroni di casa, abili a mettere le fasi finali del match sul piano nervoso. Dopo oltre 7’ di recupero, un rosso a Ferraro e proteste per la mancata concessione di un penalty, si chiudono le ostilità.

La poca cattiveria tradisce il Catania. Nessun campanello d’allarme, ma un netto passo indietro. Contro il Canicattì, sarà probabilmente difficile non fare meglio.

IL TABELLINO

Cittanova-Catania 0-0

Cittanova (3-5-2): Bruno 6.5; Figini 5.5, Carubini 6, Ruano 6.5 ; Condomitti 6, Aprile 5.5, Rugnetta 6.5, Gaudio 6 (dall’80’ Baggini s.v), Gulino 5.5 (dal 76’ Losasso s.v); Crucitti 6.5, Giannaula 5.5 (dal 73’ Svarups). All. D. Fanello

A disposizione: Moschella, Losasso, Baggini, Fazio, Di Cristina, Musolino, Svarups, Guerrisi, Toziano.

Catania (4-3-3): Bethers 5.5; Rapisarda 6, Somma 5.5 (dal 46’ Boccia 6), Lorenzini 5.5, Castellini 6.5; Lodi 5.5 (dal 55’ Giovinco 6) Rizzo 5, Vitale 6; Forchignone 5.5 (dal 46’ De Luca 6), Sarno 5.5 (dal 66’ A: Russotto 4.5), Jefferson 5.5 (dal 55’ Sarao 5.5). All: G. Ferraro.

A disposizione: Groaz, Bollati, Lubishtani, Boccia, Russotto Al., Russotto An., Palermo, De Luca, Giovinco, Sarao.

Arbitro: Sig. Mattia Nigro (Pisa), Pacifici (Arezzo) - Pignatelli (Viareggio).

Reti: /

Ammoniti: Rapisarda 23 pt, Somma 29 pt, Gulino 14’ st, Condomitti 21’ st, Giannaula 27’ st, Rizzo 44 st, Baggini 44’ st, Svarups 45’ st.

Angoli: 2-6

Note: 1600 spettatori, (900 circa ospiti); Recupero: 3’ pt; 7’ st

