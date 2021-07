Serie A, ecco gli orari delle prime due giornate: l'Inter campione d'Italia apre sabato 21 agosto

La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi delle prime due giornate di campionato.

La nuova stagione si aprirà sabato 21 agosto con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo i campioni d’Italia dell’Inter, a San Siro contro il Genoa, e il Verona in casa con il Sassuolo.

Ecco il dettaglio: sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Verona-Sassuolo e Inter-Genoa; ore 20.45 Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Bologna-Salernitana e Udinese-Juventus; ore 20.45 Napoli-Venezia e Roma-Fiorentina. Lunedì 23 agosto 2021 ore 18.30 Cagliari-Spezia; ore 20.45 Sampdoria-Milan.

Seconda giornata: venerdì 27 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Venezia; ore 20.45 Verona-Inter. Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia; ore 20.45 Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria. Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Milan-Cagliari e Salernitana-Roma.



