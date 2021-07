Serie A: ecco il “pazzo” calendario della stagione 21/22, giornata per giornata

Il mantra, tra il serio e il faceto, rimane sempre lo stesso: «Tanto prima o poi dobbiamo affrontarle tutte». Solo che nella Serie A 2021-2022 sarà un po' diverso: affrontare tutte le squadre sì, ma non nello stesso ordine del girone d’andata. È stato infatti svelato a Milano il calendario per la prossima stagione, il primo che vedrà protagonista la struttura asimmetrica: 38 giornate di fatto sorteggiate singolarmente, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.

Si parte il weekend del prossimo 22 agosto (conclusione fissata il 22 maggio 2022, in mezzo cinque turni infrasettimanali, cinque pause per le nazionali e la sosta natalizia dal 23 dicembre al 5 gennaio), con l’Inter campione in carica che esordirà in casa contro il Genoa.

Prima giornata, 22 agosto

BOLOGNA - SALERNITANA

CAGLIARI - SPEZIA

EMPOLI - LAZIO

HELLAS VERONA - SASSUOLO I

NTER - GENOA

NAPOLI - VENEZIA

ROMA - FIORENTINA

SAMPDORIA - MILAN

TORINO - ATALANTA

UDINESE - JUVENTUS

Seconda giornata, 29 agosto

ATALANTA - BOLOGNA

FIORENTINA - TORINO

GENOA - NAPOLI

HELLAS VERONA - INTER

JUVENTUS - EMPOLI

LAZIO - SPEZIA

MILAN - CAGLIARI

SALERNITANA - ROMA

SASSUOLO - SAMPDORIA

UDINESE - VENEZIA

Terza giornata, 12 settembre

ATALANTA - FIORENTINA

BOLOGNA - HELLAS VERONA

CAGLIARI - GENOA

EMPOLI - VENEZIA

MILAN - LAZIO

NAPOLI - JUVENTUS

ROMA - SASSUOLO

SAMPDORIA - INTER

SPEZIA - UDINESE

TORINO - SALERNITANA

Quarta giornata, 19 settembre

EMPOLI - SAMPDORIA

GENOA - FIORENTINA

HELLAS VERONA - ROMA

INTER - BOLOGNA

JUVENTUS - MILAN

LAZIO - CAGLIARI

SALERNITANA - ATALANTA

SASSUOLO - TORINO

UDINESE - NAPOLI

VENEZIA - SPEZIA

Quinta giornata, 22 settembre

ATALANTA - SASSUOLO

BOLOGNA - GENOA

CAGLIARI - EMPOLI

FIORENTINA - INTER

MILAN - VENEZIA

ROMA - UDINESE

SALERNITANA - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - NAPOLI

SPEZIA - JUVENTUS

TORINO - LAZIO

Sesta giornata, 26 settembre

EMPOLI - BOLOGNA

GENOA - HELLAS VERONA

INTER - ATALANTA

JUVENTUS - SAMPDORIA

LAZIO - ROMA

NAPOLI - CAGLIARI

SASSUOLO - SALERNITANA

SPEZIA - MILAN

UDINESE - FIORENTINA

VENEZIA - TORINO

Settima giornata, 3 ottobre

ATALANTA - MILAN

BOLOGNA - LAZIO

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - NAPOLI

HELLAS VERONA - SPEZIA

ROMA - EMPOLI

SALERNITANA - GENOA

SAMPDORIA - UDINESE

SASSUOLO - INTER

TORINO - JUVENTUS

Ottava giornata, 17 ottobre

CAGLIARI - SAMPDORIA

EMPOLI - ATALANTA

GENOA - SASSUOLO

JUVENTUS - ROMA

LAZIO - INTER

MILAN - HELLAS VERONA

NAPOLI - TORINO

SPEZIA - SALERNITANA

UDINESE - BOLOGNA

VENEZIA - FIORENTINA

Nona giornata, 24 ottobre

ATALANTA - UDINESE

BOLOGNA - MILAN

FIORENTINA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - LAZIO

INTER - JUVENTUS

ROMA - NAPOLI

SALERNITANA - EMPOLI

SAMPDORIA - SPEZIA

SASSUOLO - VENEZIA

TORINO - GENOA

Decima giornata, 27 ottobre

CAGLIARI - ROMA

EMPOLI - INTER

JUVENTUS - SASSUOLO

LAZIO - FIORENTINA

MILAN - TORINO

NAPOLI - BOLOGNA

SAMPDORIA - ATALANTA

SPEZIA - GENOA

UDINESE - HELLAS VERONA

VENEZIA - SALERNITANA

Undicesima giornata, 31 ottobre

ATALANTA - LAZIO

BOLOGNA - CAGLIARI

FIORENTINA - SPEZIA

GENOA - VENEZIA

HELLAS VERONA - JUVENTUS

INTER - UDINESE

ROMA - MILAN

SALERNITANA - NAPOLI

SASSUOLO - EMPOLI

TORINO - SAMPDORIA

Dodicesima giornata, 7 novembre

CAGLIARI - ATALANTA

EMPOLI - GENOA

JUVENTUS - FIORENTINA

LAZIO - SALERNITANA

MILAN - INTER

NAPOLI - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - BOLOGNA

SPEZIA - TORINO

UDINESE - SASSUOLO

VENEZIA - ROMA

Tredicesima giornata, 21 novembre

ATALANTA - SPEZIA

BOLOGNA - VENEZIA

FIORENTINA - MILAN

GENOA - ROMA

HELLAS VERONA - EMPOLI

INTER - NAPOLI

LAZIO - JUVENTUS

SALERNITANA - SAMPDORIA

SASSUOLO - CAGLIARI

TORINO - UDINESE

Quattordicesima giornata, 28 novembre

CAGLIARI - SALERNITANA

EMPOLI - FIORENTINA

JUVENTUS - ATALANTA

MILAN - SASSUOLO

NAPOLI - LAZIO

ROMA - TORINO

SAMPDORIA - HELLAS VERONA

SPEZIA - BOLOGNA

UDINESE - GENOA

VENEZIA - INTER

Quindicesima giornata, 1 dicembre

ATALANTA - VENEZIA

BOLOGNA - ROMA

FIORENTINA - SAMPDORIA

GENOA - MILAN

HELLAS VERONA - CAGLIARI

INTER - SPEZIA

LAZIO - UDINESE

SALERNITANA - JUVENTUS

SASSUOLO - NAPOLI

TORINO - EMPOLI

Sedicesima giornata, 5 dicembre

BOLOGNA - FIORENTINA

CAGLIARI - TORINO

EMPOLI - UDINESE

JUVENTUS - GENOA

MILAN - SALERNITANA

NAPOLI - ATALANTA

ROMA - INTER

SAMPDORIA - LAZIO

SPEZIA - SASSUOLO

VENEZIA - HELLAS VERONA

Diciassettesima giornata, 12 dicembre

FIORENTINA - SALERNITANA

GENOA - SAMPDORIA

HELLAS VERONA - ATALANTA

INTER - CAGLIARI

NAPOLI - EMPOLI

ROMA - SPEZIA

SASSUOLO - LAZIO

TORINO - BOLOGNA

UDINESE - MILAN

VENEZIA - JUVENTUS

Diciottesima giornata, 19 dicembre

ATALANTA - ROMA

BOLOGNA - JUVENTUS

CAGLIARI - UDINESE

FIORENTINA - SASSUOLO

LAZIO - GENOA

MILAN - NAPOLI

SALERNITANA - INTER

SAMPDORIA - VENEZIA

SPEZIA - EMPOLI

TORINO - HELLAS VERONA

Diciannovesima giornata, 22 dicembre

EMPOLI - MILAN

GENOA - ATALANTA

HELLAS VERONA - FIORENTINA

INTER - TORINO

JUVENTUS - CAGLIARI

NAPOLI - SPEZIA

ROMA - SAMPDORIA

SASSUOLO - BOLOGNA

UDINESE - SALERNITANA

Ventesima giornata, 6 gennaio 2022

ATALANTA - TORINO

BOLOGNA - INTER

FIORENTINA - UDINESE

JUVENTUS - NAPOLI

LAZIO - EMPOLI

MILAN - ROMA

SALERNITANA - VENEZIA

SAMPDORIA - CAGLIARI

SASSUOLO - GENOA

SPEZIA - HELLAS VERONA

Ventunesima giornata, 9 gennaio

CAGLIARI - BOLOGNA

EMPOLI - SASSUOLO

GENOA - SPEZIA

HELLAS VERONA - SALERNITANA

INTER - LAZIO

NAPOLI - SAMPDORIA

ROMA - JUVENTUS

TORINO - FIORENTINA

UDINESE - ATALANTA

VENEZIA - MILAN

Ventiduesima giornata, 16 gennaio

ATALANTA - INTER

BOLOGNA - NAPOLI

FIORENTINA - GENOA

JUVENTUS - UDINESE

MILAN - SPEZIA

ROMA - CAGLIARI

SALERNITANA - LAZIO

SAMPDORIA - TORINO

SASSUOLO - HELLAS VERONA

VENEZIA - EMPOLI

Ventitreesima giornata, 23 gennaio

CAGLIARI - FIORENTINA

EMPOLI - ROMA

GENOA - UDINESE

HELLAS VERONA - BOLOGNA

INTER - VENEZIA

LAZIO - ATALANTA

MILAN - JUVENTUS

NAPOLI - SALERNITANA

SPEZIA - SAMPDORIA

TORINO - SASSUOLO

Ventiquattresima giornata, 6 febbraio

ATALANTA - CAGLIARI

BOLOGNA - EMPOLI

FIORENTINA - LAZIO

INTER - MILAN

JUVENTUS - HELLAS VERONA

ROMA - GENOA

SALERNITANA - SPEZIA

SAMPDORIA - SASSUOLO

UDINESE - TORINO

VENEZIA - NAPOLI

Venticinquesima giornata, 13 febbraio

ATALANTA - JUVENTUS

EMPOLI - CAGLIARI

GENOA - SALERNITANA

HELLAS VERONA - UDINESE

LAZIO - BOLOGNA

MILAN - SAMPDORIA

NAPOLI - INTER

SASSUOLO - ROMA

SPEZIA - FIORENTINA TORINO - VENEZIA

Ventiseiesima giornata, 20 febbraio

BOLOGNA - SPEZIA

CAGLIARI - NAPOLI

FIORENTINA - ATALANTA

INTER - SASSUOLO

JUVENTUS - TORINO

ROMA - HELLAS VERONA

SALERNITANA - MILAN

SAMPDORIA - EMPOLI

UDINESE - LAZIO

VENEZIA - GENOA

Ventisettesima giornata, 27 febbraio

ATALANTA - SAMPDORIA

EMPOLI - JUVENTUS

GENOA - INTER

HELLAS VERONA - VENEZIA

LAZIO - NAPOLI

MILAN - UDINESE

SALERNITANA - BOLOGNA

SASSUOLO - FIORENTINA

SPEZIA - ROMA

TORINO - CAGLIARI

Ventottesima giornata, 6 marzo

BOLOGNA - TORINO

CAGLIARI - LAZIO

FIORENTINA - HELLAS VERONA

GENOA - EMPOLI

INTER - SALERNITANA

JUVENTUS - SPEZIA

NAPOLI - MILAN

ROMA - ATALANTA

UDINESE - SAMPDORIA

VENEZIA - SASSUOLO

Ventinovesima giornata, 13 marzo

ATALANTA - GENOA

FIORENTINA - BOLOGNA

HELLAS VERONA - NAPOLI

LAZIO - VENEZIA

MILAN - EMPOLI

SALERNITANA - SASSUOLO

SAMPDORIA - JUVENTUS

SPEZIA - CAGLIARI

TORINO - INTER

UDINESE - ROMA

Trentesima giornata, 20 marzo

BOLOGNA - ATALANTA

CAGLIARI - MILAN

EMPOLI - HELLAS VERONA

GENOA - TORINO

INTER - FIORENTINA

JUVENTUS - SALERNITANA

NAPOLI - UDINESE

ROMA - LAZIO

SASSUOLO - SPEZIA

VENEZIA - SAMPDORIA

Trentunesima giornata, 3 aprile

ATALANTA - NAPOLI

FIORENTINA - EMPOLI

HELLAS VERONA - GENOA

JUVENTUS - INTER

LAZIO - SASSUOLO

MILAN - BOLOGNA

SALERNITANA - TORINO

SAMPDORIA - ROMA

SPEZIA - VENEZIA

UDINESE - CAGLIARI

Trentaduesima giornata, 10 aprile

BOLOGNA - SAMPDORIA

CAGLIARI - JUVENTUS

EMPOLI - SPEZIA

GENOA - LAZIO

INTER - HELLAS VERONA

NAPOLI - FIORENTINA

ROMA - SALERNITANA

SASSUOLO - ATALANTA

TORINO - MILAN

VENEZIA - UDINESE

Trentatreesima giornata, 16 aprile

ATALANTA - HELLAS VERONA

CAGLIARI - SASSUOLO

FIORENTINA - VENEZIA

JUVENTUS - BOLOGNA

LAZIO - TORINO

MILAN - GENOA

NAPOLI - ROMA

SAMPDORIA - SALERNITANA

SPEZIA - INTER

UDINESE - EMPOLI

Trentaquattresima giornata, 24 aprile

BOLOGNA - UDINESE

EMPOLI - NAPOLI

GENOA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - SAMPDORIA

INTER - ROMA

LAZIO - MILAN

SALERNITANA - FIORENTINA

SASSUOLO - JUVENTUS

TORINO - SPEZIA

VENEZIA - ATALANTA

Trentacinquesima giornata, 1 maggio

ATALANTA - SALERNITANA

CAGLIARI - HELLAS VERONA

EMPOLI - TORINO

JUVENTUS - VENEZIA

MILAN - FIORENTINA

NAPOLI - SASSUOLO

ROMA - BOLOGNA

SAMPDORIA - GENOA

SPEZIA - LAZIO

UDINESE - INTER

Trentaseiesima giornata, 8 maggio

FIORENTINA - ROMA

GENOA - JUVENTUS

HELLAS VERONA - MILAN

INTER - EMPOLI

LAZIO - SAMPDORIA

SALERNITANA - CAGLIARI

SASSUOLO - UDINESE

SPEZIA - ATALANTA

TORINO - NAPOLI

VENEZIA - BOLOGNA

Trentasettesima giornata, 15 maggio

BOLOGNA - SASSUOLO

CAGLIARI - INTER

EMPOLI - SALERNITANA

HELLAS VERONA - TORINO

JUVENTUS - LAZIO

MILAN - ATALANTA

NAPOLI - GENOA

ROMA - VENEZIA

SAMPDORIA - FIORENTINA

UDINESE - SPEZIA

Trentottesima giornata, 22 maggio

ATALANTA - EMPOLI

FIORENTINA - JUVENTUS

GENOA - BOLOGNA

INTER - SAMPDORIA

LAZIO - HELLAS VERONA

SALERNITANA - UDINESE

SASSUOLO - MILAN

SPEZIA - NAPOLI

TORINO - ROMA

VENEZIA - CAGLIARI

