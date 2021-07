Serie B, sorteggiato il calendario, per Buffon esordio a Frosinone

La serie B è ripartita da Ferrara, con il tradizionale appuntamento estivo del nuovo calendario presentato proprio nel cuore della storia estense. In piazza Trento Trieste il presidente della Lega B, Mauro Balata, i delegati delle società partecipanti, gli addetti ai lavori e il pubblico hanno potuto conoscere il percorso calcistico della prossima cadetteria, al via il 21 agosto con opening day previsto per venerdì 20. E' il caso di ricordare che anche quest’anno saranno rispettate le soste nazionali (vedi serie A), mentre durante il periodo natalizio si giocherà il 26 e il 29 dicembre (la sosta invernale è prevista tra il 30 dicembre e il 14 gennaio). E’ confermata anche la giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile e il successivo 25 si scenderà ancora in campo. Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. La chiusura della stagione regolare è prevista per il 6 maggio, con successiva fase playoff/out. Questo il calendario del campionato di Serie B, stagione 2021-2022 (la X in attesa che venga definita la vicenda sull'esclusione del Chievo).

1^ Giornata (and.21/8 - rit.28/12) Ascoli - X Benevento - Alessandria Cittadella - Vicenza Cremonese - Lecce Crotone - Como Frosinone - Parma Pisa - Spal Pordenone - Perugia Reggina - Monza Ternana - Brescia

2^ Giornata (and.28/8 - rit.15/1) Brescia - X Cittadella - Crotone Vicenza - Frosinone Lecce - Como Monza - Cremonese - rit.22/1) Parma - Benevento Perugia - Ascoli Pisa - Alessandria Reggina - Ternana Spal - Pordenone

3^ Giornata (and.11/9 - rit.22/1) Alessandria - Brescia Benevento - Lecce Como - Ascoli Cremonese - Cittadella Crotone - Reggina Frosinone - Perugia Pordenone - Parma Spal - Monza Ternana - Pisa X - Vicenza

4^ Giornata (and.18/9 - rit.5/2) Ascoli - Benevento Brescia - Crotone Cittadella - Pordenone Como - Frosinone Vicenza - Pisa Lecce - Alessandria Monza - Ternana Parma - Cremonese Perugia - X Reggina - Spal

5^ giornata (and.21/9 - rit.12/2) Alessandria - Ascoli Benevento - Cittadella Cremonese - Perugia Crotone - Lecce Frosinone - Brescia Pisa - Monza Pordenone - Reggina Spal - Vicenza Ternana - Parma X - Como

6^ Giornata (and.25/9 - rit.19/2) Ascoli - Brescia Cittadella - Lecce Como - Benevento Vicenza - Cremonese Monza - Pordenone Parma - Pisa Perugia - Alessandria Reggina - Frosinone Ternana - Spal X - Crotone

7^ Giornata (and.2/10 - rit.26/2) Alessandria - X Benevento - Perugia Brescia - Como Cremonese - Ternana Crotone - Ascoli Frosinone - Cittadella Lecce - Monza Pisa - Reggina Pordenone - Vicenza Spal - Parma

8^ Giornata (and.16/10 - rit.1/3) Ascoli - Lecce Cittadella - Spal Como - Alessandria Cremonese - Benevento Crotone - Pisa Vicenza - Reggina Parma - Monza Perugia - Brescia Pordenone - Ternana X - Frosinone

9^ Giornata (and.23/10 - rit. 5/3) Alessandria - Crotone Benevento - X Brescia - Cremonese Frosinone - Ascoli Lecce - Perugia Monza - Cittadella Pisa - Pordenone Reggina - Parma Spal - Como Ternana - Vicenza Alessandria - Frosinone

10^ Giornata (and.28/10 - rit.12/3) Ascoli - Spal Brescia - Lecce Cittadella - Parma Como - Pordenone Cremonese - Pisa Crotone - Benevento Vicenza - Monza Perugia - Reggina X - Ternana

11^ Giornata (and.1/11 - rit.15/3) Benevento - Brescia Frosinone - Crotone Lecce - X Monza - Alessandria Parma - Vicenza Pisa - Ascoli Pordenone - Cremonese Reggina - Cittadella Spal - Perugia Ternana - Como

12^ Giornata (and.6/11 - rit. 19/3) Alessandria - Ternana Ascoli - Vicenza Benevento - Frosinone Brescia - Pordenone Cittadella - Pisa Como - Perugia Cremonese - Spal Crotone - Monza Lecce - Parma X - Reggina

13^ Giornata (and.20/11 - rit.2/4) Frosinone - Lecce Vicenza - Brescia Monza - Como Parma - X Perugia - Crotone Pisa - Benevento Pordenone - Ascoli Reggina - Cremonese Spal - Alessandria Ternana - Cittadella

14^ Giornata (and.27/11 - rit.5/4) Alessandria - Cremonese Ascoli - Monza Benevento - Reggina Brescia - Pisa Como - Parma Crotone - Vicenza Frosinone - Pordenone Lecce - Ternana Perugia - Cittadella X - Spal

15^ Giornata (and.30/11 - rit.9/4) Cittadella - Como Cremonese - Frosinone Vicenza - Benevento Monza - X Parma - Brescia Pisa - Perugia Pordenone - Alessandria Reggina - Ascoli Spal - Lecce Ternana - Crotone

16^ Giornata (and.4/12 - rit.18/4) Alessandria - Cittadella Ascoli - Parma Benevento - Pordenone Brescia - Monza Como - Pisa Crotone - Spal Frosinone - Ternana Lecce - Reggina Perugia - Vicenza X - Cremonese

17^ Giornata (and.12/11 - rit.25/4) Cittadella - Ascoli Cremonese - Crotone Vicenza - Como Monza - Frosinone Parma - Perugia Pisa - Lecce Pordenone - X Reggina - Alessandria Spal - Brescia Ternana - Benevento

18^ Giornata (and.18/12 - rit.30/4) Alessandria - Parma Ascoli - Cremonese Benevento - Monza Brescia - Cittadella Como - Reggina Crotone - Pordenone Frosinone - Spal Lecce - Vicenza Perugia - Ternana X - Pisa

19^ Giornata (and.26/12 - rit.6/5) Cittadella - X Cremonese - Como Vicenza - Alessandria Monza - Perugia Parma - Crotone Pisa - Frosinone Pordenone - Lecce Reggina - Brescia Spal - Benevento Ternana - Ascoli

