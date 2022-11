Short track: Fontana, con federazione non mi parlo da mesi

ROMA, 14 NOV - "Milano-Cortina? La mia idea è quella di esserci al cento per cento. In qualche modo troverò il modo. Contatti con la federazione? Pochi. Sono diversi mesi che non ci parliamo. Ci siamo visti per caso a Bergamo all'icelab. abbiamo parlato ma da quel giorno basta, abbiamo provato a scambiarci delle mail per continuare quel discorso ma non ci siamo più sentiti". Lo dice l'olimpionica dello short track, Arianna Fontana, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro alla palestra monumentale del Foro Italico. L'azzurra durante e dopo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 aveva avuto degli attriti con la Federazione italiana sport del ghiaccio proprio in merito alla sua possibile presenza ai Giochi del 2026. "Io non ho problemi con la federazione - aggiunge - con Gios mi parlo. Il mio difetto forse è che sono abbastanza diretta. La federazione è un Ente che serve agli atleti. Il problema che hanno queste persone con me non lo so. Si sono spese tante parole su di me. il mio carattere e le decisioni che ho preso ma io sono tranquilla perche quelle decisioni poi mi hanno portato ai risultati, quindi il problema non so quale sia".

