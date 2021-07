Simona Quadarella, un bronzo che vale dietro Ledecky e Titmus negli 800 sl

Dalla delusione alla gioia, Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8.18.35 conquistato la quinta medaglia del nuoto. Oro alla statunitense Kathleen Ledecky in 8.12.57 e argento all’australiana Ariarne Titmus in 8.13.83.

Pubblicità

Simona Quadarella cancella così la delusione di quei 1500 andati al di sotto delle aspettative e negli 800 stile libero conquista un bronzo che la proietta con prepotenza nell’olimpo del nuoto. Di testa la gara della vice campionessa olimpica che passa in controllo, quarta ai 400 (4'08''13), senza farsi trascinare dal ritmo da kamikaze di alcune avversarie, e poi accelera chiudendo in 8'18''35. L’oro che sa d’impresa è dell’inarrivabile statunitense Katie Ledecky che si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016 in 8'12''57; sul podio sale anche l’australiana Ariarne Titmus seconda in 8'13''83. La primatista italiana negli ultimi venticinque metri resiste anche al ritorno, dalla corsia cinque, dell’altra statunitense Katie Grimes quarta in 8'19''38.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA