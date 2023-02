SALERNO, 01 FEB - Simone Verdi non vestirà la maglia della Salernitana. La Lega di serie A non ha accolto l'istanza del club campano che ieri aveva provato a tesserare il calciatore - in prestito al Verona ma di proprietà del Torino - sui titoli di coda del calciomercato. Alle 20 il contratto di Verdi non risultava depositato in piattaforma. La Salernitana ritiene che il ritardo sia stato provocato da un malfunzionamento della piattaforma. Ma l'istanza avanzata dal club campano è stata bocciata dalla Lega. Verdi, dunque, almeno per il momento continuerà ad essere un calciatore del Verona. Da quanto si apprende la vicenda dovrebbe chiudersi qui e non dovrebbe avere risvolti giudiziari.

