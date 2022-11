Sinner annuncia su twitter, "infortunio al dito, niente Davis"

ROMA, 12 NOV - Un problema alla mano destra impedirà a Jannik Sinner di partecipare alle Finals di Coppa Davis in programma a Malaga. Lo ha annunciato su twitter lo stesso campione altoatesino: "Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi - spiega -. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra". "E stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio Paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia!", conclude Sinner, al posto del quale il capitano dell' Italia, Filippo Volandri, dovrebbe chiamare Lorenzo Sonego in vista dei quarti di finale che vedranno gli azzurri sfidare gli Stati Uniti il 24 novembre. Quello alla mano è l'ultimo di una serie di problemi fisici che hanno complicato la stagione di Sinner, che ha disputato l'ultimo match nel primo turno del torneo di Parigi Bercy, venendo subito eliminato

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA