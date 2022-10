Sinner non ce la fa, niente torneo Firenze e dubbi Torino

FIRENZE, 04 OTT - Jannik Sinner si ritira dall'Unicredit Firenze Open, il torneo Atp 250 che si svolgerà nel capoluogo toscano da lunedì 10 a sabato 16 ottobre. Lo si apprende da fonti degli organizzatori. L'infortunio rimediato la scorsa settimana durante la semifinale a Sofia (Bulgaria) contro il danese Rune si è evidentemente rivelato più grave del previsto e l'ufficializzazione del ritiro è arrivata questo pomeriggio. L'altoatesino non sarà così tra i protagonisti del torneo, che vedrà al via comunque tra gli azzurri Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Per Sinner viene meno la possibilità di ottenere preziosi punti per continuare a sperare nell'ingresso nei "magnifici otto" che parteciperanno alle Nitto Atp Finals di Torino (13-20 novembre).

