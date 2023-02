Sisma: Besiktas in campo "uniti e solidali, aiuti da tutti"

ROMA, 07 FEB - "Dobbiamo essere uniti e solidali: ci terremo per mano e risorgeremo da tutto questo. Siamo felici di poter essere un mezzo per aiutare il nostro popolo travolto da tanto dolore". Il Besiktas scende in campo e fa appello a tutti per portare aiuto alla popolazione turca colpita dal terribile sisma: il presidente del club di Istanbul - che ha esposto le bandiere a mezz'asta sui suoi campi -, Ahmet Nur Cebi ha visitato il centro di soccorso e quello di raccolta del sangue, al momento una delle urgenze nel paese travolto dal terremoto. "Le società sportive sanno cosa possono fare quando si tratta di patria e nazione - ha detto il n.1 del Besiktas -. Abbiamo reagito rapidamente come club. I nostri sostenitori del Besiktas possono portare i loro aiuti al parco Vodafone o lasciarli agli stadi Fenerbahce e Galatasaray. Che sia di lezione per il mondo intero. Il popolo turco sarà sempre in grado di essere unito di fronte alle necessità".

