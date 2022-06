Skateboard: azzurro Lautaro Aquila entra nei quarti a Roma

ROMA, 30 GIU - E' Agustin Lautaro Aquila l'unico italiano ad essersi qualificato per i quarti di finale, in programma domani pomeriggio, del World Street Skateboarding Rome 2022, prima tappa di qualificazione verso le Olimpiadi francesi del 2024. Niente da fare, invece, per Andres Martin Gramaglia Fusconi e Giuseppe Cola, forse traditi dall'emozione rispettivamente per l'età, 15 anni, e per gli esami di maturità di lunedì. Il bresciano di origine argentina, invece, con una grande run ha conquistato la top 20 e un posto tra i 32 big dello Street. Nei quarti potrà confrontarsi con i top 5 del ranking che finalmente scendono in pista, campioni del calibro dell'americano Nyjah Huston e del giapponese, oro olimpico, Yuto Horigome.

