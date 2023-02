Snowboard:5/a edizione Obereggen SnowparkBattle ha suoi campioni

ROMA, 20 FEB - I grandi eventi di snowboard nello snowpark altoatesino di Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), sono iniziati con la quinta edizione dell'Obereggen Snowpark Battle, appuntamento organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola. Sul gradino più alto del podio sono Martin Longhitano nella categoria Best Freeskier, Fil de Martin nella Best Male Snowboarder e Maria Biserni nella Best Female Snowboarder. Angelo Duro ha vinto la categoria Best Trick con uno spettacolare double cork 1080. Presidente e coordinatore della Skateboardproject di Bolzano rivolgono un doveroso ringraziamento a tutti i sostenitori dell'evento, l'Obereggen Ski Center Latemar, Thirtytwo, Nitro Snowboards, Fakieshop, 25shop, Protect Our Winters Italy, Lucchesini, Royal Fang, Sport South Tyrol; e per la fattiva collaborazione a Thomas Ondertoller, responsabile marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar Ag, gli shaper Morris Ferrari, Alessandro Scalet e tutti coloro si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento. Sabato 11 e domenica 12 marzo lo snowpark altoatesino ospiterà l'evento internazionale «Red Bull Hammers with Homies», organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli. Il 25 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo organizzato dall'omonima società tedesca di Stoccarda: saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Gran chiusura il 15 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark organizzato dalla stessa associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

