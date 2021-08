Sorteggi Champions League: ecco i gironi di Inter, Milan, Juve e Atalanta

Sono cominciati i sorteggi della nuova Champions League da parte della Uefa a Istanbul. Ecco come sta andando alle italiane che saranno impegnate nella competizione, ovvero Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Brutte notizie dall'urna per l’Inter di Simone Inzaghi che sebbene sia in prima fascia se la vedrà con il Real Madrid di Carletto Ancelotti nel girone D di Champions League 2021-22. L’Inter affronterà anche lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi per un girone che si annuncia già molto difficile con tre allenatori italiani che si daranno battaglia.

Girone di ferro anche per il Milan che affronterà Atletico Madrid, Liverpool e Porto nel gruppo B della fase a gironi della Champions League.

La Juve affronterà il Chelsea campione d'Europa nel gruppo H della Champions League. Nello stesso girone però ci sono due avversari abbordabili: qui sono finiti anche i russi dello Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe.

L’Atalanta se la vedrà invece con gli spagnoli del Villareal, gli inglesi del Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys onel gruppo F.

Il sorteggio in corso a Istanbul, mette subito di fronte due big del calcio europeo e mondiale come il Paris Saint-Germain e il Manchester City. Sarà subito sfida fra Leo Messi e Guardiola nel Gruppo A di qualificazione.

TUTTI I GIRONI

Gruppo A

- Manchester City

- Paris Saint Germain

Gruppo B

- Atletico Madrid

- Liverpool

- Milan

- Porto

Gruppo C

- Sporting CP

Gruppo D

- Inter

- Real Madrid

- Shakthar Donestk

Gruppo E

- Bayern Monaco

Gruppo F

- Villarreal

- Manchester United

- Atalanta

- Young Boys

Gruppo G

- Lille

Gruppo H

- Chelsea

- Juventus

- Zenit San Pietroburgo

- Malmoe

IN AGGIORNAMENTO

