Sottil, vittoria Udinese meritata sotto tutti aspetti

UDINE, 18 SET - "Credo che sia stata fatta una grande partita dall'inizio alla fine come qualità, organizzazione, mentalità. La squadra sta dimostrando di pensare solo a se stessa: la vittoria è stata ampiamente meritata, per l'atteggiamento, per le occasioni, per il dominio territoriale e l'aggressività". Sono le parole con cui l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, ha commentato in sala stampa il 3-1 sull'Inter. "Abbiamo saputo incendiare lo stadio che ci sta dando una mano straordinaria - ha aggiunto -. Primi in classifica? Siamo solo all'inizio".

