Southgate, l'Udinese è forte, e lo stadio fantastico

UDINE, 04 SET - "Sono rimasto molto colpito dall'Udinese, che pressa alto e non lascia sbocchi al gioco della Roma: è davvero una squadra forte": lo ha detto il commissario tecnico dell' Inghilterra, Gareth Southgate, alle telecamere di Udinese Tv, commentando la gara cui ha assistito dal vivo per valutare la situazione di Smalling e Abraham. "Lo stadio è fantastico - ha aggiunto l'allenatore, per la prima volta alla Dacia Arena - e l'hospitality è bellissima. Complimenti davvero".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA