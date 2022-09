Spagna: 1-2 in casa Atletico, Real vince derby di Madrid

MADRID, 18 SET - Il Real Madrid va a vincere per 2-1 sul campo dei cugini dell'Atletico nel derby della capitale spagnola e torna al comando della classifica, in solitudine e a punteggio pieno, con 18 punti in 6 partite e +2 sul Barcellona. La squadra campione d'Europa ha chiuso il primo tempo in antaggio grazie alle reti di Rodrygo (18') e Valverde (36'). Al 38' st Hermoso ha accorciato le distanze per l'Atletico, ma poi si è fatto espellere per doppia ammonizione nel recupero. Prima della stracittadina di Madrid, fuori dallo stadio, ci sono stati canti razzisti, con versi di scimmia, nei confronti di Vinicius Junior, da parte di tifosi dell'Atletico. A riferire l'accaduto è stata Radio Cope.

