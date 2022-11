Spagna, Piqué annuncia: "Lascio il Barcellona"

ROMA, 03 NOV - Gerard Piqué, con un video pubblicato sottoforma di tweet sul proprio account ufficiale, ha annunciato che, nei prossimi giorni, lascerà il Barcellona. Il centrale difensivo spagnolo, che oggi ha 35 anni e che in carriera ha vinto tutto quello che c'era da vincere, ha spiazzato tutti. Ultimamente le sue prestazioni avevano lasciato a desiderare, al punto che l'allenatore Xavi - suo ex compagno di tante battaglie concluse trionfalmente - lo ha relegato in panchina.

