Spagna: Real serata da incubo, Barcellona fa poker al Bernabeu

ROMA, 20 MAR - Serata da incubo al Bernabeu per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Nel 'Clasico' di questa sera il Barcellona ha servito il poker alle 'merengues' imponendosi in trasferta per 4-0 grazie alla doppietta di un grande Aubameyang e alle reti di Araujo e Ferran Torres. La prova del Barça di Xavi è stata grandiosa e il Real non ha mai dato l'impressione di poter mettere in difficoltà i rivali. Nonostante questa brutta sconfitta, il Real rimane in classifica, con 66 punti e 9 lunghezze di vantaggio sul Siviglia che ha pareggiato in casa 0-0 con la Real Sociedad. Il Barcellona è terzo a quota 54, alla pari con l'Atletico Madrid.

