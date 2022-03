Spalletti, ci servono disciplina e grandi risultati

NAPOLI, 18 MAR - "Mi aspetto che la squadra ci metta qualcosa in più domani, perché ora grandi risultati e disciplina servono al Napoli. Una somma degli sforzi che ti porta a essere di livello superiore". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro l'Udinese, sottolineando che "bisogna giocarle non con il freno a mano, bisogna proporre il calcio dei nostri tempi con sventagliate, corse uno contro uno, situazioni individuali da affrontare, non possiamo permetterci di giocare col freno. Lo sappiamo anche perché in questa stagione abbiamo conquistato due lauree sulla fatica, perché ci è successo tanto e ora dobbiamo aumentare la fatica, perché siamo di più, anche se qualcosa succede perché Ounas non c'è domani. Ma io valuto i calciatori in settimana, soprattutto ora che ci sono giorni di lavoro; sicuramente per me ho deciso, giocheranno 11 titolari, si fa così, e li ho scelti, non ho neanche un dubbio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA