Spalletti, questa vittoria contro Liverpool fa clamore

NAPOLI, 07 SET - "E' un risultato importante. Noi prendiamo le misure del match in base all'avversario, se si chiama Liverpool il risultato come quello di stasera fa clamore". Lo ha detto il tecnico del Napoli al termine del 4-1 sul Liverpool in Champions, parlando ad Amazon Prime. "E' fondamentale - ha spiegato Spalletti - saper giocare il proprio calcio, dando seguito a questo per 95', senza giocare a sprazzi. Prima del match ho detto che non avrei firmato per il pari perché non si fa mai, si tenta sempre di dare la convinzione ai propri giocatori di giocarsela contro tutti, non farli sentire con limiti, sapendo che niente è impossibile". Spalletti guarda al successo di stasera ma anche al futuro: "Abbiamo giocato - ha detto - una buona partita, niente presunzione e arroganza, domani mattina ti alleni bene, perché tutti i giorni devi dare il massimo. Non puoi accendere la luce stasera e contro lo Spezia spegni l'interruttore. L'inizio di stagione è molto positivo, proseguiamo concentrati".

