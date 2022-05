Spalletti "striscione contro? Anche messaggi a favore"

NAPOLI, 13 MAG - ''Lo striscione contro di me? Lo possono mettere anche soltanto due persone. Lo striscione vero lo abbiamo fatto noi e ci abbiamo messo anche la firma sotto, conquistando il traguardo della qualificazione in Champions League''. Luciano Spalletti commenta in conferenza stampa l'attacco ricevuto nei giorni scorsi da alcuni tifosi del Napoli che hanno esposto uno striscione di contestazione nei suoi confronti. ''Stamani - aggiunge - ho trovato un foglio sotto al tergicristallo della macchina nel parcheggio ed era benevolo nei miei confronti. Bene, ha la stessa valenza di quello che mi contestava''. ''Poi - conclude il tecnico - è chiaro che c'è anche un comprensibile rammarico per quello che è stato il periodo in cui siano stati in testa e siamo i primi ad essere dispiaciuti. Ma di strada ne è stata fatta tanta''

