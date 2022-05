Speranza "fiducia e sostegno a lavoro di Sport e Salute"

ROMA, 12 MAG - "Sono contento di essere qui per esprimere fiducia, sostegno e apprezzamento al lavoro di Sport e Salute e al suo vertice istituzionale, Vito Cozzoli a cui mi lega anche un rapporto antico". Il ministro della Salute Roberto Speranza così è intervenuto mercoledì al quarto incontro di 'Vita da Campioni', la serie di talk al vertice tra istituzioni e campioni dello sport voluta da Sport e Salute e Fit, nell'ambito degli Internazionali BNL d'Italia. "Il presidente Cozzoli - ha continuato il ministro - sta svolgendo un lavoro importante ed utile nella direzione giusta". "Per arrivare qui a Wesportup, al Foro Italico, ho passeggiato, anche se per pochi metri, e ho avuto modo di vedere una straordinaria voglia di partecipare all'importante torneo sportivo che sono gli Internazionali BNl d'Italia - ha proseguito Speranza - Qui voglio aggiungere un concetto che mi sta a cuore, 'Sport e Salute' è un binomio ma io oserei dire che è qualcosa di più, perché un binomio è la relazione tra due cose diverse. Noi forse possiamo provare a dire di più, quella 'e' congiunzione possiamo trasformarla in 'è' verbo, creando le reali condizioni perché lo sport possa essere pienamente vissuto da tutti".

