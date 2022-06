Spezia: in arrivo il ds blucerchiato Osti

LA SPEZIA, 20 GIU - Lo Spezia e il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, avrebbero trovato l'accordo per l'inserimento del dirigente nei quadri della società della famiglia Platek. Il dirigente, 64 anni, era la prima scelta di Riccardo Pecini, attuale chief of football operations degli aquilotti, in cerca di una figura di esperienza per rinforzare il settore tecnico in vista della prossima stagione di serie A. I due, già collaboratori in blucerchiato per diverse stagioni, si sono visti l'ultima volta venerdì scorso a pranzo a Lerici. La proprietà americana dello Spezia avrebbe dato il via libera a soddisfare le richieste di Osti, ancora legato alla Samp. Sarebbe un ulteriore tassello nella costruzione della compagine ligure. L'1 luglio è atteso l'annuncio del nuovo allenatore Luca Gotti, che a fine mese vedrà scadere il suo contratto con l'Udinese. Tra i suoi collaboratori ci sarà anche Claudio Terzi, ex capitano dello Spezia per sei stagioni. Solo da ratificare davanti al notaio la rescissione consensuale con Thiago Motta, che ha portato la squadra alla salvezza la scorsa stagione ma non è stato riconfermato. Il 4 luglio la partenza per il ritiro di Santa Cristina Valgardena. Ufficializzato il calendario delle amichevoli, che comprende due formazioni dilettantistiche locali e le partite contro i tedeschi del Bochum ed i cechi dello Jablonec. Domani il via alla campagna abbonamenti.

