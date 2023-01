ROMA, 25 GEN - "Mi è successo in questi giorni di dirlo, sarà che sono intransigente nei mei confronti, ma penso più alle cose che non sono ancora riuscito a fare che a quelle che ho fatto fino a questo momento". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, rispondendo a chi chiedeva un bilancio personale dopo i primi 100 giorni di Governo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA