Sport: Abodi, allargare limite dei mandati? Non sono disponibile

ROMA, 28 GEN - "Ritengo che 12 anni siano un tempo lunghissimo e adeguato per fare ognuno il proprio dovere, mettendo in condizione di lasciare poi il testimone ad altri. Non sono disponibile ad allargare il limite dei mandati". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma, parlando della possibilità di estendere oltre i tre il limite di mandati delle cariche dirigenziali sportive. "Dal punto di vista costituzionale è corretto? Questo lo deciderà la corte che si esprimerà a riguardo - ha proseguito Abodi - A livello provinciale, invece, il mio sentimento è diverso, cercherò di differenziare le regole in questo caso".

