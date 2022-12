Sport: Abodi, vorrei tavolo istituzionale per l'agenda

ROMA, 05 DIC - "Stiamo affrontando il tema della legge Melandri e della tutela dei marchi, del contrasto fermo e tempestivo rispetto al fenomeno della pirateria e come incentivare investimenti sulle infrastrutture, come stadi e centri di allenamenti, affrontando anche il tema del diritto alla scommesse perché ci sono delle sperequazioni che indeboliscono il calcio italiano rispetto ai competitor europei. C'è anche il tema della riforma dei campionati della quale parliamo con Gravina e con i presidenti delle altre leghe". Ne ha parlato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento al Coni e successivamente a un colloquio privato andato in scena con il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina sempre a Palazzo H. "L'incontro con Gravina era previsto, come detto stiamo affrontando le tematiche nel complesso. Ce ne stiamo occupando con serietà e visione d'insieme. Io amerei tanto farlo con un tavolo istituzionale e non a strappi".

