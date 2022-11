Sport: Berruto, Petrucci non chieda rinvii ma soluzioni

ROMA, 05 NOV - "Non si chiedano rinvii ma soluzioni, perchè il tema è ineludibile". Cosi' Mauro Berruto, ex tecnico di pallavolo e responsabile sport del Pd, replica al presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, che aveva chiesto di spostare al 30 giugno l'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo contenute nei decreti correttivi alla riforma della legge sullo sport. "Se entriamo nel dettaglio - dice Berruto al telefono con l'ANSA, commentando le parole di Petrucci - l'impatto economico non è quello che viene sventolato provocando un po' di spavento e ci sono necessità legate a una serie di sentenze della Cassazione che rischiano di far diventare il problema ancora piu' grande, in assenza di regolamentazione. Ma l'unica cosa che dico è: non chiediamo per favore rinvii, ma chiediamo soluzioni: perche' il tema e' ineludibile"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA