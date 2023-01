Sport: Cozzoli a Malagò 'parliamo di futuro, non di passato'

ROMA, 28 GEN - "Parliamo di futuro, non di passato. Nei rapporti con il Coni il ministro Abodi ha parlato di valore aggiunto, non di sottrazione. In tre anni abbiamo più praticanti, più sport di base e più sport sociale". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante il suo intervento al meeting nazionale dei dirigenti del CSI a Roma, rispondendo alle frasi del numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che questa mattina ha parlato di "interferenze e pressioni di Sport e Salute negli ultimi quattro anni" nei confronti delle interlocuzioni con la politica del comitato olimpico nazionale italiano. Parlando del rapporto con il CSI ha invece aggiunto: "Abbiamo consolidato un percorso importante attraverso un lavoro fatto insieme e un comune linguaggio. Grazie al lavoro di squadra, al vostro lavoro, agli investimenti del governo, hanno consentito di conseguire importanti risultati. E la strada intrapresa è quella giusta". "Pensiamo ai famosi 80 milioni dedicati allo sport di base - ha aggiunto Cozzoli -. Hanno visto attribuire agli EPS ben 18 progetti di cui 4 al CSI. Le sfide non sono nelle parole. Le sfide sono nei fatti. Siamo persone concrete che realizzano fatti. Vogliamo attivare azioni utili alla collettività e vogliamo farlo insieme a voi".

