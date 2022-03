Sport, Cozzoli: "Con Ita accordo per sconti aerei a Asd e Ssd"

ROMA, 01 MAR - "Sport e Salute vuole supportare lo sport per tutti, e soprattutto le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e per questo abbiamo avviato il pacchetto 'Mobilità' a disposizione di Asd e Ssd per fruire di agevolazioni e scontistica aerea con Ita, in continuità con il precedente accordo con Alitalia, un modo per favorire e consentire la ripartenza dello sport, ma sono anche risorse economiche reali messe a disposizione delle società sportive". Lo ha annunciato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine della presentazione degli aerei di Ita in livera azzurra nell'aeroporto di Fiumicino. "Siamo anche orgogliosi che Ita abbia scelto di dedicare i loro aerei ai campioni dello sport italiano e che alcuni aerei siano dedicati anche alle Legends di Sport e Salute", ha proseguito Cozzoli.

