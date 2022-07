Sport: Cozzoli, nessun settore è così trainante ed emozionante

ROMA, 21 LUG - "C'è un investimento più green, sostenibile e inclusivo dello sport? No, nessun settore è così trainante ed emozionante". E' quanto affermato dal presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione dello studio il 'PIL dello sport. La dimensione economica dello Sport in Italia', al Circolo del tennis al Foro Italico "Numeri, statistiche, studi e big data sono ormai fondamentali per misurare l'andamento di un settore e il suo impatto sui cittadini - ha proseguito Cozzoli -. Con l'Istituto per il Credito Sportivo, il Coni e su impulso della Valentina Vezzali e del Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute si impegna a fornire sempre di più una 'cassetta degli attrezzi' utile a una corretta definizione della ricchezza generata dall'attività sportiva". Secondo il dirigente, cifre, elaborazioni, sondaggi possono "indicare la rotta al nostro mondo e al Governo per il miglior uso delle risorse pubbliche, in nome del bene comune che è lo sport".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA