Sport: Cozzoli, preservare asd e ssd con aiuti straordinari

ROMA, 28 NOV - "Sport e Salute ha supportato il sistema sportivo, la rete associativa, la comunità attraverso progetti in collaborazione con società, federazioni, enti, discipline associate e associazioni benemerite. Le 115 mila asd e ssd italiane sono una rete di protezione sociale, ma per preservarla servono risorse e sostegni anche straordinari da parte del governo e del parlamento". Ne ha parlato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante l'audizione in 5^ Commissione (programmazione economica, bilancio) del Senato. "Vogliamo rappresentare in questa sede l'importanza dei vostri possibili e nuovi interventi - ha ribadito Cozzoli - rafforzando con azioni straordinarie il sostegno allo sport italiano in un momento di pressanti scadenze fiscali e difficoltà accumulate dal sistema sportivo a causa della crisi pandemica ed economica". Cozzoli ha auspicato infine "che il diritto allo sport sia inserito a breve anche nella nostra Costituzione" e ha ricordato come "Il nostro Paese è sceso dal 5° all'11° posto della classifica dei Paesi più sedentari d'Europa". "La risalita tuttavia non è merito solo della società ma dell'intero sistema sportivo italiano - ha concluso - La linea del nuovo ministro Abodi guarda alla promozione sportiva e intende rafforzare la cultura dello sport fin dalle prime fasce d'età. In Emilia Romagna, grazie al supporto della regione, garantiremo ad esempio il diritto allo sport in tutta la scuola primaria e non solo nelle quinte elementari".

