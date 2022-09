Sport:Cozzoli,spero stop legislatura non blocchi lavoro sportivo

ROMA, 12 SET - "Speriamo che l'interruzione della legislatura non interrompa il percorso sul lavoro sportivo intrapreso". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, intervenuto agli "Stati Generali mondo lavoro dello sport" in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. "Lo sport è in crescita sotto ogni punto di vista: sociale e industriale - prosegue - Ed è trainato dalla voglia di tornare alla normalità e dei grandi successi sportivi. Lo sport, inoltre, ha margini di sviluppo importanti, assume un ruolo strategico in termini di benessere e ha bisogno di un gioco di squadra". Secondo Cozzoli comunque "il trend è in aumento e darà opportunità crescenti di lavoro nel settore" e un ruolo fondamentale lo potrà giocare la scuola "che riteniamo uno strumento prioritario per invertire un dato che ci vede ancora come il quinto paese più sedentario d'Europa".

