Sport: Cozzoli su Flaminio 'nessun caso con Coni, collaboriamo'

ROMA, 06 DIC - "Non c'è alcun caso con il Coni, anzi c'è una rinnovata volontà di collaborazione che anche grazie al ministro Abodi farà bene al mondo dello sport". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, a margine del convegno Anif allo Stadio Olimpico, tornando sul contenzioso con il Campidoglio per la gestione passata del Flaminio, dopo che ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva definito "una caduta di stile" il comportamento di Sport e Salute sulla questione. "Noi continueremo doverosamente a difendere e promuovere l'interesse pubblico qualunque sia il suo nome di ieri e di oggi - prosegue Cozzoli - Sulla sentenza di risarcimento al Comune di Roma per lo stadio Flaminio proporremo appello, proprio per dimostrare anche la bontà del lavoro svolto da Coni Servizi sull'impianto e lo facciamo nel rispetto dei valori dello sport, uno dei quali è il gioco di squadra che il ministro Abodi ci ricorda sempre come valore da promuovere".

