Sport e Salute: altre due palestre inaugurate a Napoli

NAPOLI, 08 GIU - Lo sport contro la povertà educativa e come strumento di inclusione. "Sport e Salute" torna a Napoli con i bambini al centro. Il presidente e amministratore delegato, Vito Cozzoli ha inaugurato le palestre degli istituti Vincenzo Cuoco, nel quartiere Arenella, e Russo Montale, al Rione Sanità, riqualificate con i fondi di Sport e Salute. Un segnale concreto, è stato spiegato, contro il degrado e la dispersione scolastica. Sono quattro in Campania le scuole che hanno visto l'intervento di "Sport e Salute": I.C. Russo Montale (Napoli), I.C. Vincenzo Cuoco (Napoli), I.C. 2 Panzini (Castellammare di Stabia), 2/o Circolo Didattico (Gragnano). Strutture che potranno essere utilizzate dai ragazzi, anche con le scuole chiuse. Questa mattina a Napoli c'è stato un doppio taglio del nastro, prima, alla presenza del vice sindaco, Mia Filippone, e del vice direttore dell'Ufficio scolastico regionale Campania, Fabrizio Perrella, presso l'istituto Cuoco, con la dirigente scolastica Angela Longo e il campione di scherma, e Legend di Sport e Salute, Sandro Cuomo, che ha introdotto le attività svolte dai bambini che hanno partecipato, durante l'anno scolastico appena trascorso, al progetto "Scuola Attiva Kids". Stesso schema all'istituto Russo Montale, con la dirigente scolastica Fabiana Alfieri. E Cozzoli si è rivolto ai bambini: "Quest'anno, Sport e Salute ha promosso tantissime iniziative. Ho premiato Djokovic agli Internazionali di tennis ma per me è più importante essere qui. In Campania abbiamo consentito di praticare lo sport a 220mila bambini di 11mila classi. Sport e Salute crede che lo sport sia fondamentale per la vostra crescita, non solo fisica ma anche morale e sociale. Per questo per lo Stato è importantissimo promuovere questi progetti. E spero che tornerete in questa scuola bellissima anche durante le vacanze".

