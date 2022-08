Sport e Salute firma partnership con comune Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA, 02 AGO - "Sport e Salute vuole invertire la tendenza sul numero dei praticanti in Italia e farli crescere. Si può fare solo con un impatto concreto sulle persone". Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli questa mattina ha firmato al molo La Playa la partnership con il comune di Monte di Procida che sarà comune europeo dello sport nel 2023. "In Campania abbiamo avvicinato allo sport 220 mila bambini - ha ricordato Cozzoli -. Abbiamo aperto nuovi luoghi di sport e ora lanceremo un progetto per inaugurare spazi non convenzionali in tutta Italia. Il territorio è una risorsa per l'attività sportiva, noi vogliamo aiutarlo con la visione industriale e sociale di Sport e Salute". Il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese ha ringraziato Sport e Salute per la partnership: "Vogliamo migliorare le nostre strutture, lo sport è un'occasione di riscatto per questa terra. Organizzeremo 50 eventi nazionali e internazionali in questo anno di comune europeo dello sport che abbiamo chiamato MDP 2023". Al molo La Playa è stata una festa con centinaia di bambini presentata dalla Legend di Sport e Salute Sandro Cuomo, campione di scherma. Si sono esibiti le società Happy Dancing (Danza), Chige e California Center Club (ginnastica aerobica), Monte Volley (pallavolo), Virtus Monte di Procida (basket), Crystal star (pattinaggio), Asd Sup go (Sup), Squadra mediterranea (taekwondo), Nautica Monte di Procida (Vela).

