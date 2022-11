Sport e salute: rafforzato il progetto 'Scuola Attiva'

ROMA, 17 NOV - Con il primo di una serie di webinar è stato presentato da Sport e Salute il progetto 'Scuola Attiva Kids e Scuola attiva Junior 2022/2023'. Nell'anno scolastico in corso, l'impegno di Sport e Salute, anche in termini di risorse economiche, è stato confermato e rafforzato rispetto a quello precedente e i progetti kids e junior hanno avuto un significativo incremento di partecipazione, coinvolgeranno due milioni di alunni, oltre 7.100 scuole primarie e 3160 secondarie di I grado, in tutta Italia. L'iniziativa rappresenta un intervento di sistema realizzato da Sport e Salute, d'intesa col Dipartimento dello Sport, insieme al Ministero dell'Istruzione, grazie alla collaborazione con le Federazioni e con il Cip. Scuola Attiva prevede un percorso ludico-motorio e di orientamento sportivo per valorizzare l'apporto educativo e formativo dello sport. Il Piano 2022/2023 mira anche a creare sinergie didattiche, formative e organizzative con la nuova figura dell'insegnate di Educazione motoria della scuola primaria, introdotta con la legge 234/2021 che da questo anno ha previsto tale figura nelle classi V. "La diffusione del benessere psico-fisico e del movimento è una priorità per Sport e Salute. In tal senso la collaborazione con il mondo scolastico risulta strategica", ha sottolineato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli nel saluto di apertura del webinar. Altra novità di questo prossimo anno scolastico è l'ingresso nel progetto delle giornate del benessere, cui le scuole partecipanti possono aderire su base volontaria con attività all'aperto outdoor con il support del tutor.

