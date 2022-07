Sport: European Para Youth Games, all'Italia 42 medaglie

ROMA, 04 LUG - Con la cerimonia di chiusura al Pajulahti Hall è calato il sipario sulla sesta edizione degli EPYG 2022, i Giochi Europei Paralimpici Giovanili, che si sono svolti dal 30 giugno al 3 luglio a Pajulahti (atletica, tennistavolo, showdown, boccia, judo, goalball) e Helsinki (nuoto). Se nella cerimonia di apertura l'onore di portare la bandiera italiana era toccato allo sprinter Francesco Imperio, in quella di chiusura gli alfieri sono stati Giorgia Fascetta, azzurra di vincitrice di due medaglie d'oro nell'atletica leggera (100 e 400 metri), e Gabriel Da Silva Pelizari, il più giovane giocatore di una Nazionale, quella di basket in carrozzina, che per la prima volta nella storia degli EPYG ha conquistato la medaglia d'oro. Per l'Italia, che si è presentata con una delegazione formata da 61 atleti, sono arrivate 42 medaglie totali (13 ori, 14 argenti, 15 bronzi) e il terzo posto in classifica generale alle spalle di Spagna con 53 (23 ori, 20 argenti, 10 bronzi) e Francia con 47 (17 ori, 16 argenti, 14 bronzi). L'Atletica leggera e il tennistavolo sono state le discipline ad aver ottenuto più medaglie, 12 a testa. Nel dettaglio, il tennistavolo porta a casa 3 ori, 3 argenti, 6 bronzi, l'atletica 4 ori, 5 argenti, 3 bronzi. Molto bene anche il nuoto, che conquista 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi. Tutti a medaglia gli azzurri del judo, che vince 2 ori e 1 argento. Nella boccia sono 3 le medaglie vinte, 2 d'argento e 1 di bronzo. Due, infine, i podi dagli azzurri dello showdown, per due volte al terzo posto. "L'Italia chiude gli EPYG2022 con un risultato eccezionale che ci proietta tra i primi tre Paesi europei nello sport paralimpico giovanile. Un bilancio che ci riempie di soddisfazione e che ci fa guardare al futuro con ottimismo. Una nuova generazione di campioni sta crescendo nel modo migliore e potrà dare il proprio contributo alle sfide paralimpiche che verranno. Complimenti agli atleti per le medaglie e per aver brillato in tutte le discipline. Ci avete reso orgogliosi", dice Luca Pancalli, Presidente del Comitato italiano Paralimpico.

