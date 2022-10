Sport: Longevity Run, a Roma torna il binomio con la salute

ROMA, 11 OTT - Il week-end del 15-16 ottobre vedrà il binomio salute e sport protagonista della IV edizione romana della Longevity Run. L'appuntamento con la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita si sposta quest'anno al Circo Massimo. La giornata di sabato 15 sarà dedicata ai check-up gratuiti del Policlinico Gemelli e all'attività fisica con lezioni di pilates e funzionale, domenica 16 ottobre la scena sarà dominata dalla Longevity Run, una gara non competitiva di 6 Km, che si affianca quest'anno alla storica 15 km competitiva 'Roma Urbs Mundi' organizzata dal gruppo sportivo GSBRun - Bancari Romani. Per la Longevity Run ci si può iscrivere sul sito http://www.longevityrun.it/. "Siamo giunti all'edizione della Longevity Run - afferma il prof. Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore - una manifestazione che cresce in prestigio e popolarità, incontrando sempre più il favore del pubblico. Quest'anno il Villaggio della Prevenzione fa base al Circo Massimo e noi del Gemelli saremo lì per ribadire l'importanza della prevenzione, di un sano stile di vita e della ricerca per il raggiungimento del migliore stato di salute a tutte le età, prerequisito di una longevità di successo. Ma non solo. Quest'anno al Villaggio della Prevenzione sarà presente anche la Komen, per ricordare a tutti l'importanza dello screening per il tumore del seno, visto che ottobre è anche il mese dedicato a questo, che è il tumore più frequente tra le donne e compare in età sempre più precoce. Prevenzione e corretto stile di vita sono due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è anche e soprattutto una grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute. Noi del Gemelli saremo accanto e in mezzo alla gente, con screening gratuiti, ribadire l'importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini (antinfluenzale, herpes zoster, COVID-19), e per dare per primi il buon esempio. Io stesso parteciperò alla Longevity Run".

